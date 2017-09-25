كيف علّقت نجمات لبنانيات على فوز بيرلا الحلو؟

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مسابقة ملكة جمال لبنان تعكس وجهاً حضارياً لهذا البلد.. لبنان الحضارة والجمال.. مبروك بيرلا الحلو.. وبالتوفيق 💕#MissLebanon2017 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 24, 2017

She deserves to be miss Lebanon 👌🏻 Perla helou .... 👑 pic.twitter.com/EB8kSzwwXt — Nadine El Rassi (@NadineElRassi) September 24, 2017

مبروك بيرلا بتمنالك سنة حلوة ونجاح دايم 🥂 https://t.co/Ae3Yt0zqNg — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 24, 2017

بعيد انتخاب الشابة بيرلا الحلو ملكة جمال لبنان لعام 2017 ليل الأحد 24 أيلول خلال حفل ضخم على شاشتي LBCI و LDC ، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وأخبار الحفل والملكة.وكان لافتاً أن النجمات اللبنانيات علّقن على المسابقة وأشدن بها عبر حساباتهن.وقد غرّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن قائلةً :"مسابقة ملكة جمال لبنان تعكس وجهاً حضارياً لهذا البلد.. لبنان الحضارة والجمال.. مبروك بيرلا الحلو.. وبالتوفيق".كما نشرت الممثلة نادين الراسي صورة لبيرلا على تويتر، قبل فوزها باللقب، ولفتت الى أنها تستحق أن تكون ملكة جمال لبنان.وفي السياق عينه، باركت ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم لبيرلا على تويتر بقولها:"مبروك بيرلا بتمنالك سنة حلوة ونجاح دايم".