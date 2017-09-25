"أفضل موهبة عربية"...زياد الدويري

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منحت مجلة Variety الأميركية المخرج اللبناني زياد دويري جائزة "أفضل موهبة عربية" لسنة 2017 في احتفال تكريمي أقيم له خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر قبيل عرض فيلمه "قضية رقم 23".واكد مدير المهرجان انتشال التميمي خلال الاحتفال إن الاختيار على دويري هو بعد مشاركة فيلمه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفوز أحد بطليه الرئيسيين الممثل الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل، إضافة إلى عرضه ضمن مهرجاني تيلورايد وتورنتو السينمائيين، ولاحظ أن دويري "يقدم الأفلام بطريقة إنسانية وجذابة".اما ممثل مجلة Variety اشار الى أن "ثمة مخرجون شجعان، وثمة مخرجون موهبون، ولكن زياد دويري يتمتع بالصفتين معًا".