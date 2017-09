تغريدة قاسية عن ألبوم "ببالي".. هل إنتقدت إليسا السيدة فيروز؟

تفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة مع البوم السيدة فيروز الجديد الّذي يحمل عنوان "ببالي"، وقد تفاوتت آراء الناشطين بشأن الأغنيات الجديدة. ولكن ما حقيقة ما تم تداوله أن الفنانة إليسا قد إنتقدت السيدة فيروز؟

في التفاصيل، ما أن أعادت الفنانة إليسا نشر تغريدة لأحد المغرّدين وهو ينتقد ألبوم فيروز بطريقة قاسية، حتى سارع البعض إلى إتهامها بإنتقاد فيروز.

لكن إليسا خرجت عن صمتها وأوضحت في تغريدة "إعادة نشر التغريدات لا تعني الموافقة على محتواها. أعيد نشر التغريدات الّتي اراها مهمّة، وليس بالضرورة أن أتبنى الرأي عينه".

في سياقٍ منفصل، أعلنت إليسا أنها تستعد للسفر إلى تركمانستان لإحياء حفل ختام دورة الألعاب الأسيوية "اسباغات".

Packing for a special concert in Turkmenistan 🇹🇲

Indoor and Martial Arts Games 2017 closing ceremony

AIMAG 2017