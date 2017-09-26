خاص: ثلاثة نجوم لبنانيين يعودون إلى مقاعد الدراسة في الجامعة اللبنانية.. من هم؟

ثلاثة نجوم لبنانيين سيعودون إلى مقاعد الدراسة، فمن هم؟

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LBCI News Lebanon

غالباً ما تكون نجوميّة الممثلين مقرونةً بالموهبة ومصقولةً بالعلم والتخصّص.

ورغم النجوميّة الّتي يحقّقها البعض من خلال الأعمال الناجحة والإنتشار الواسع محليّاً وعربياً، يبقى الطموح بإكتساب المزيد من الخبرات العلميّة والمهنيّة موجوداً مع مرور السنوات.

وقد علم موقع LBCI أن ثلاثة نجوم لبنانيين سيعودون إلى مقاعد الدراسة في الجامعة اللبنانية لتحصيل شهادة master في التمثيل والإخراج، فمن هم؟

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في التفاصيل، إختار كلّ من الممثلة لورين قديح والممثلين بديع أبو شقرا ووسام صباغ الإنضمام مجدّداً إلى معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لتحصيل شهادة الماستر في التمثيل والإخراج.