بالفيديو- مطرب سعودي يثير غضب المسلمين بغنائه سورةً من القرآن

من هو هذا المطرب؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تويتر, اليوم الوطني السعودي,طلال سلامة,من هو هذا المطرب؟

LBCI News Lebanon

اشتعل موقع تويتر بالمغردين الغاضبين الذين تداولوا مقطع فيديو لمطرب سعودي قام بغناء سورة من القرآن الكريم على وقع الأنغام الموسيقية.

فقد زعم رواد الموقع بأن المطرب السعودي طلال سلامة قام بغناء سورة الفلق ومزجها بأغنيته خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، مما أثار حفيظة السعوديين.

الإعلان

وعلى الفور إنتشر هاشتاغ "#قرآن_بالموسيقى_ بموافقة_هيئة_الترفيه" وطالب ضمنه المحتجون بمعاقبة المطرب واتخاذ القرارات المناسبة بحق هيئة الترفيه التي تشرف على الاحتفالات التي تحصل في المملكة.

بالمقابل، رأى بعض المغردين أن الجملة التي استخدمها الفنان في الأغنية ليس لها علاقة بالقرآن.