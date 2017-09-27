أخبار فنية
27 أيلول 2017 - 04:12
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المنشور الأول لملكة جمال لبنان بيرلا الحلو بعد تتويجها.. وتحذّر من الحسابات المزيّفة

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المنشور الأول لملكة جمال لبنان بيرلا الحلو بعد تتويجها.. وتحذّر من الحسابات المزيّفة

في أوّل منشورٍ لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تتويجها، نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو مجموعة صور من لحظة تتويجها مساء الأحد في كازينو لبنان وذلك عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

 
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وقد أعربت بيرلا الحلو عن سعادتها بالقول "ما في كلام يقدر يوصف فرحتي واديش فخورة بأنّي فزت بلقب ملكة جمال لبنان، هالتجربة كانت فعلاً مميزة ومثمرة".

 

وتوجّهت بكلمة شكرٍ إلى داعميها قائلةً "بدي أشكر كل شخص ساعدني ووقف حدي خلال هالفترة، وبشكركن جميعاً على محبتكم ودعمكن الي".

 

وختمت ملكة جمال لبنان المنشور بوعدٍ إلى اللبنانيين جاء فيه "بوعدكن اني رح اعمل كل جهدي كرمال اشتغل على القضية يلي اخترتها وهي تعزيز حقوق المرأة بلبنان. انشالله بكون عند حسن ظنكم وعلى قد المسؤولية. بحبكن".

 

وقد لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو إلى أنه حسابها الرسمي والوحيد عبر إنستغرام محذّرةً الجمهور من الوقوع بفخ الحسابات المزيّفة.

 
 
 

مافي كلام يقدر يوصف فرحتي و اديش فخورة بأنّي حزت على لقب #ملكة_جمال_لبنان، هالتجربة كانت فعلاً مميزة و مثمرة . بدي أشكر كل شخص ساعدني و وقف حدي خلال هالفترة ، و بشكركن جميعاً على محبتكم و دعمكن الي ، بوعدكن اني رح اعمل كل جهدي كرمال اشتغل على القضية يلي اخترتها و هي تعزيز حقوق المرأة بلبنان . انشالله بكون عند حسن ظنكم و على قد المسؤولية بحبكن ❤ No words can describe my happiness and pride for winning the #MissLebanon2017 title . This experience was truly a special and fruitful one . I want to thank every person who helped me and stood by my side during this period , and i thank you all for your love and support . I promise to do my best concerning the case i chose : the promotion of women's rights in Lebanon . I hope that i will live up to your expectations I love you all ❤ PS: This is my only account , all other accounts are fake ones . @lbcilebanon @georgeshobeika @victorkeyrouz @yvonnehatem @yessayan

A post shared by Perla Helou (@perlahelou) on


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