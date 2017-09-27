المنشور الأول لملكة جمال لبنان بيرلا الحلو بعد تتويجها.. وتحذّر من الحسابات المزيّفة

في أوّل منشورٍ لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تتويجها، نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو مجموعة صور من لحظة تتويجها مساء الأحد في كازينو لبنان وذلك عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

الإعلان

وقد أعربت بيرلا الحلو عن سعادتها بالقول "ما في كلام يقدر يوصف فرحتي واديش فخورة بأنّي فزت بلقب ملكة جمال لبنان، هالتجربة كانت فعلاً مميزة ومثمرة".

وتوجّهت بكلمة شكرٍ إلى داعميها قائلةً "بدي أشكر كل شخص ساعدني ووقف حدي خلال هالفترة، وبشكركن جميعاً على محبتكم ودعمكن الي".

وختمت ملكة جمال لبنان المنشور بوعدٍ إلى اللبنانيين جاء فيه "بوعدكن اني رح اعمل كل جهدي كرمال اشتغل على القضية يلي اخترتها وهي تعزيز حقوق المرأة بلبنان. انشالله بكون عند حسن ظنكم وعلى قد المسؤولية. بحبكن".

وقد لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو إلى أنه حسابها الرسمي والوحيد عبر إنستغرام محذّرةً الجمهور من الوقوع بفخ الحسابات المزيّفة.