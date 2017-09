المنشور الأول لملكة جمال لبنان بيرلا الحلو بعد تتويجها.. وتحذّر من الحسابات المزيّفة

مافي كلام يقدر يوصف فرحتي و اديش فخورة بأنّي حزت على لقب #ملكة_جمال_لبنان، هالتجربة كانت فعلاً مميزة و مثمرة . بدي أشكر كل شخص ساعدني و وقف حدي خلال هالفترة ، و بشكركن جميعاً على محبتكم و دعمكن الي ، بوعدكن اني رح اعمل كل جهدي كرمال اشتغل على القضية يلي اخترتها و هي تعزيز حقوق المرأة بلبنان . انشالله بكون عند حسن ظنكم و على قد المسؤولية بحبكن ❤ No words can describe my happiness and pride for winning the #MissLebanon2017 title . This experience was truly a special and fruitful one . I want to thank every person who helped me and stood by my side during this period , and i thank you all for your love and support . I promise to do my best concerning the case i chose : the promotion of women's rights in Lebanon . I hope that i will live up to your expectations I love you all ❤ PS: This is my only account , all other accounts are fake ones . @lbcilebanon @georgeshobeika @victorkeyrouz @yvonnehatem @yessayan

