بالصورة – كيف هنأت ريهانا السعوديات على منحهنّ رخص قيادة السيارات؟

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love to see progression. women will now be able to drive in Saudi Arabia 💅🏾🎀❣️🚗 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 26, 2017 at 1:41pm PDT

نشرت النجمة العالمية ريهانا صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام هنأت من خلالها النساء السعوديات بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة.وفي التفاصيل، فقد أظهرت الصورة امرأة محجبة تجلس على سيارة وعلّقت عليها ريهانا بالقول :"أحب أن أرى التقدم... ستتمكّن النساء من قيادة السيارات في السعودية."واللافت أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 659 ألف إعجاب.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.إليكم ما نشرته ريهانا: