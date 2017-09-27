المرافعة الأخيرة في محاكمة فضل شاكر.. ومحاميته: لديّ ملف براءته!

يصدر مساء الخميس المقبل حكم المحكمة العسكرية في لبنان بحقّ الفنان المعتزل فضل شاكر في قضية أحداث معركة عبرا، وتُقدّم وكيلته المحامية زينة المصري مرافعتها الأخيرة مؤكّدةً أن لديها أهم اثباتات براءة فضل من التهم المنسوبة له بالأدلة.

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وفي التفاصيل، كشفت المحامية زينة المصري في حديث لموقع "أنا زهرة" ان "من يقرأ ويتفحص أقوال المتهمين في الملف، لا يجد أي دليل أو اتهام أو شبهة في اعترافات المتهمين تشير الى وجود فضل شاكر بالمعركة".

وأشارت المحامية المصري أن دليل براءة فضل شاكر الحاسم هو تصريح وزير الدفاع السابق فايز غصن أن لا علاقة لفضل شاكر بالمشاركة في أحداث معركة عبرا. واضافت "مختلف أطراف القضية قد صرحوا آنذاك بأن علاقة فضل بأحمد الأسير كانت قد انتهت قبل وقوع أحداث معركة عبرا بشهرين".

وختمت "نحن ننتظر الآن من المحكمة العسكرية، حكم البراءة الذي يستحقه فضل شاكر".

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