ميريام فارس: أنا وزوجي لا نعيش في الخفاء ونخرج سوياً إلى الأماكن العامة

بعد مرور ثلاث سنوات على زواجها، لا يزال الناس يسألون عن هوية زوج الفنانة ميريام فارس وصوره، فكيف علّقت ملكة المسرح على هذا الموضوع؟

تؤكّد الفنانة ميريام فارس في حديثٍ لمجلة "لها" أنها وزوجها يعيشان حياتهما بصورة طبيعية كأي ثنائي غير مشهور. وتضيف "أنا وداني لا نعيش في الخفاء، نخرج معاً كعائلة إلى الأماكن العامة، ولكن لسنا لنعرض تفاصيل حياتنا على مواقع التواصل الإجتماعي".

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ولكن كيف تحرص ميريام مع داني على عدم وجود كاميرات ومصوّرين في المحيط؟

تجيب فارس "حين نعلم أن هناك مكاناً فيه تصوير وزحمة كاميرات، لا نتواجد معاً أو لا نذهب في الأساس. ولكنني سعيدة بأنّ هناك حوالى 80 في المئة من الناس الذين نصادفهم محترمون جدّاً ويقدّرون رغبة داني في عدم الظهور".

وتسرد ميريام فارس "عندما نكون في الأماكن العامة يهرعون لإلقاء التحية عليّ، حتى أنّ داني يصوّرني معهم، ونضحك سوياً وهم على يقين وإحترام لفكرة أنّه لا يحبّ الظهور. وفي حال كان هناك بعض الأشخاص الوقحين، فيجب التعامل معهم بالأسلوب نفسه، وقد نكون أكثر وقاحةً وحزماً منهم، ولكن ما لمسته اليوم هو أنّ الناس يحترمون وجهة نظري".