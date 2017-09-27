بالفيديو- هكذا احتفل ناصيف زيتون بعيد ميلاده مع نجمة ستار اكاديمي!

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نشر الفنان السوري ناصيف زيتون فيديو جديد على حسابه الشخصي على انستغرام شكر من خلاله معجبيه لاحتفالهم كل بطريقته الخاصة بعيد ميلاده.وقد ظهر ناصيف في الفيديو خلال حفل عيد ميلاده مع أصدقائه ومن بينهم نجمة "ستار اكاديمي" نينا عبد الملك. وكان لافتاً أن ناصيف ظهر سعيداً برسائل الجمهور وصورهم التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيده. كذلك، فقد نشر ناصيف أيضاً صوراً عدة على انستغرام من هذا الحفل.وكان ناصيف قد نشر من قبل فيديو عن عيد ميلاده أرفقه بتعليق:" نعم اليوم عيد ميلادي"، وقد نال هذا الفيديو اعجاب الالاف من المتابعين إذ انهالت عليه التعليقات التي عبّر من خلالها الناس عن حبهم لناصيف وتمنوا له السعادة والنجاح.