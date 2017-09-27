أخبار فنية
27 أيلول 2017 - 08:22
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بالصور – غادة عبد الرزاق تتعرض لموجة انتقادات شرسة... بسبب قميصها المكشوف!

شاهدوا إطلالتها وشاركونا آراءكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار قميص,غادة عبد الرازق,شاهدوا إطلالتها وشاركونا آراءكم
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بالصور – غادة عبد الرزاق تتعرض لموجة انتقادات شرسة... بسبب قميصها المكشوف!
تعرضت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة خلال حضورها المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "كارما" في القاهرة.

وفي التفاصيل، كانت غادة قد نشرت صوراً من المؤتمر الصحفي الذي ارتدت فيه قميصاً مكشوفاً عند منطقة الصدر الأمر الذي أثار غضب رواد الانترنت فانهالوا عليها بالتعليقات القاسية معتبرين أن الملابس التي ارتدتها لا تناسب سنّها.
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نشير إلى أنّ فيلم كارما الذي تمثل فيه عبد الرازق من إخراج خالد يوسف.

شاهدوا إطلالتها وشاركونا آراءكم:

 

❤️❤️❤️❤️❤️😉

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فيلم#كلرما#قريبا#ان شاء#الله#movie #diva #1 #خالديوسف #soon

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نجوم#فيلم#كارما

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