بالصور – غادة عبد الرزاق تتعرض لموجة انتقادات شرسة... بسبب قميصها المكشوف!

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❤️❤️❤️❤️❤️😉 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 26, 2017 at 1:03pm PDT

فيلم#كلرما#قريبا#ان شاء#الله#movie #diva #1 #خالديوسف #soon A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 26, 2017 at 1:02pm PDT

نجوم#فيلم#كارما A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 26, 2017 at 1:04pm PDT

تعرضت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة خلال حضورها المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "كارما" في القاهرة.وفي التفاصيل، كانت غادة قد نشرت صوراً من المؤتمر الصحفي الذي ارتدت فيه قميصاً مكشوفاً عند منطقة الصدر الأمر الذي أثار غضب رواد الانترنت فانهالوا عليها بالتعليقات القاسية معتبرين أن الملابس التي ارتدتها لا تناسب سنّها.نشير إلى أنّ فيلم كارما الذي تمثل فيه عبد الرازق من إخراج خالد يوسف.شاهدوا إطلالتها وشاركونا آراءكم: