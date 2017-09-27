بعد انتقاد حفلها في القاهرة... فرقة مشروع ليلى تردّ

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أثارت حفلة أحيتها فرقة "مشروع ليلى" في القاهرة ضجّة واسعة وتعرّضت الفرقة لانتقادات كثيرة بسبب رفع علم المثليين جنسياً خلال الحفل الذي جرى الأسبوع الماضي.في سياق ذلك، نشرت صفحة الفريق عبر فيسبوك بياناً رسمياً للرد على كل ما حُكي جاء فيه: "بالأمس كنا على متن طائرة متجهة إلى نيويورك، حيث سنقيم للشهرين المقبلين، حين بدأت المومعة الإعلامية. حتى الأن، لم نعلق على الوضع في القاهرة، لأننا لم نتلق إلا تقارير تناقض بعضها البعض، وبكل صراحة لم نتمكن من معرفة ما يحصل بالفعل".وقيل أيضاً في البيان: "حتى اننا سألنا العديد من اصدقائنا ومصادرنا الموثوقة من اعلاميين وناشطين على الأرض في مصر، ولم يستطيعوا التأكيد من صحة الأخبار المتعلقة بالاعتقالات المزعومة، أو الحظر المزعوم على الحفلات المستقبلية. نأمل أن يكون الجميع بصحة وأمان، ونقدر صبركم ريثما تتوضح الأنباء".الجدير ذكره، أنّ البيان حظي بأكثر من 5000 آلاف ردة فعل على فيسبوك بالإضافة إلى التعليقات المساندة للفرقة.إليكم البيان: