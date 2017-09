بعد خبر حمل كايلي جينر... نجمة عائلة كارديشيان تنتظر مولودها الأول!

الإعلان

بعد خبر حمل كايلي جينر، الشقيقة الصغرى لكيم كارداشيان، ضجت مواقع الأخبار العالمية اليوم بخبر حمل كلوي كارداشيان بمولودها الأول من حبيبها لاعب كرة السلة تريستان تومسون.في هذا السياق، نشر أحد المعدين لبرنامج Keeping up with the Kardashians جيفري جينكينز صورة جمعته بكلوي عبر حسابه على انستغرام وعلّق عليها بالقول: "مبروك لجميلتي كلوي، ستكونين أمّاً رائعة! الله يحميكم!"وقد قيل إن كلوي حامل بالشهر الرابع ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن جنس الجنين.في سياق آخر، أصيبت كيم كارداشيان بالصدمة لحظة علِمت بحمل شقيقتها الصغرى كايلي جينر البالغة من العمر 20 عاماً وانهالت بالبكاء.