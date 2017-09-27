بالفيديو – أحلام ترفض قيادة المرأة السيارة في السعودية... إليكم ما قالته!

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أعاد رواد الانترنت نشر فيديو لمقابلة للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي أجريت في آواخر شهر حزيران من العام 2016، أعربت فيها عن رفضها قيادة المرأة في السعودية.وفي الفيديو، بررت أحلام رأيها السلبي هذا بالقول: "أحس أن البلد هذا له قدسية، القرار مش عندي، في السعودية تخيل وحدة راكبة في السيارة وتقول تعو ناخد عمرة بنات... أحس إنها مش مظبوطة."ولفتت أحلام في الفيديو الى انها مرتاحة ولديها سائق خاص بها.وعندما سألها الإعلامي "ما الحل إذا كانت السيدة غير قادرة مادياً على توظيف سائق خاصّ؟" قالت له "لي ما عندها قدرة تجيب سواق ما عندها قدرة تجيب سيارة."إليكم الفيديو: