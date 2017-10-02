بالفيديو: أقساط مدارس أبناء المشاهير باهظة وصادمة.. كم تدفع أحلام وشيرين وأصالة؟

"لن تصدّق مصاريف المدارس الّتي يذهب إليها أولاد المشاهير"، تحت هذا العنوان بث برنامج ET بالعربي تقريراً تلفزيونيّاً يُلقي الضوء على الأقساط المدرسيّة لبعض المشاهير الأجانب والعرب.

الإعلان

وقد أشار التقرير إلى أن الفنانة الإماراتيّة أحلام تدفع 16 ألف دولار أميركي في الفصل الواحد على كلّ ولد، أمّا الفنان المصري عمرو دياب فيدفع حوالي 50 ألف دولار أميركي على كلّ ولد من أولاده سنويّاً ويتابعون تحصيلهم العلمي في لندن.

كما تصل مصاريف دراسة علي وآدم توأميّ الفنانة السوريّة أصالة نصري في القاهرة إلى 95 ألف جنيه سنوياً.

وسجّلت الفنانة المصريّة شيرين عبدالوهاب إبنتيها في المدرسة الدوليّة البريطانيّة في القاهرة وتصل مصاريفهما إلى 162 ألف جنيه مصري سنوياً.

أمّا "ليلي" إبنة الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي فأصبحت في الصف الثالث وتبلغ مصاريف مدرستها حوالي 85 ألف جنيه سنوياً.