بعد صرخة الأب مجدي علاوي الإنسانية.. ماجدة الرومي لبّت النداء واختنقت حنجرتها من الألم

إنتشر في الأيام الماضية نداء إنسان أطلقه الأب مجدي علاوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجاء فيه "عم نمرق بوقت، إذا ابني ما شبع من صحن واحد، ما في أكل نزدلو التاني. عم نمرق بوقت، ما في أكل نحضرو لإيام المدرسة".

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وتابع "نحنا يا ولادي بحاجة ماسة لكل أنواع الأكل من لحوم ودجاج وحبوب ومعلبات وأجبان للمدارس. مركزنا بغوسطا يلي فيه ٤٠ ولد عم بيعاني. منترجاكن ساعدونا بالأكل، ما بدنا مصاري، بدنا أكل".

ويبدو أن النداء الإنساني قد اثّر كثيراً بالفنانة ماجدة الرومي الـي قامت بمبادرة كشفت صفحة "سعادة السماء" على فيسبوك عن تفاصيلها.

وفي التفاصيل، نشرت الصفحة تفاصيل إتصال الفنانة ماجدة الرومي بالأب مجدي علاوي، وجاء في المنشور:

" إنها الماجدة، مع "أل" التعريف. إنها سيدة العظمة قلباً وقالباً. تأثرَت، اعتصر فؤادها من نداء جمعيتنا الإنساني، واختنقت حنجرتها الماسية من الألم".

وتابع المنشور "رن هاتف الأب مجدي: "أبونا مجدي، أنا آت إليكم من قِبل ماجدة الرومي، هذا رقمها الخاص. سنرسل إليكم ما يلزم، وسنضع على صفحتها الخاصة هذا النداء الإنساني. ماجدة الرومي معكم... معكم... وهي على استعداد لدعم جمعيتكم بكافة السبل الممكنة".

وختم " بفضلك لن تنسانا السنوات على قارعة الطرقات... "يا سنيني لا تنسيني"... وسنحلم بالغد... بلبنان أفضل... "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".