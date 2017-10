غابت الممثلة نادين الراسي في الساعات الماضية عن مواقع التواصل الإجتماعي، وهي الّتي تُعتبر من اكثر الممثلات اللبنانيات الناشطات على تويتر. الإعلان غياب نادين الراسي أثار الكثير من التساؤلات، وما أن إنتشر خبر نقلها إلى المستشفى حتى أعرب محبّوها عن قلقهم. وبعدما تم نقل الممثلة نادين الراسي إلى إحدى مستشفيات بيروت من قبل الصليب الأحمر اللبناني بعد تعرّضها لوعكة صحيّة، تعود اليوم إلى منزلها معافاة سليمة.

