بالفيديو: هشام حداد "ما بيحب يرقص" مع ماغي بو غصن!

هشام حداد مع ماغي بو غصن وجيسي عبدو

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حبة كاراميل, جيسي عبدو, ماغي بو غصن ,هشام حداد ,هشام حداد مع ماغي بو غصن وجيسي عبدو

LBCI News Lebanon

شاركت الممثلة ماغي بو غصن متابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بصورة من داخل الاستديو أثناء تسجيل تتر فيلمها الجديد "حبة كاراميل" بصوتها.

والأغنية الجديدة تحمل توقيع الشاعرأحمد ماضي وألحان الملحن جان صليبا وتوزيع وتسجيل هادي شرارة.

بالمقابل، أعاد معجبو ماغي بو غصن نشر فيديو للإعلامي هشام حداد وهو يكشف عن إنضمامه إلى أسرة الفيلم.

الإعلان

وظهر حداد في الفيديو وهو يتدرّب على الرقص مع المدرّب شارك مكريس برفقة الممثلتين ماغي بو غصن وجيسي عبدو.

وقال هشام في الفيديو "مش عم تحلموا بس انا بتدريب ع الرقص عند شارك مكريس.. اي انا عم برقص، مع انو ما بحب ارقص".