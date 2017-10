بالفيديو: هشام حداد "ما بيحب يرقص" مع ماغي بو غصن!

We are now recording our movie's song.. Cant wait to know your opinion.. Thank you #Ahmadmadi #Jeansaliba #Behimavmedoski and #Hadisharara خلال تسجيل أغنية فيلم #حبة_كاراميل 😉🙏 #soon #song #habbetcaramel #movie #كاراميل #maguyboughosn #ماغي_بو_غصن

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Oct 2, 2017 at 10:27am PDT