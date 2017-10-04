محاولة اغتصاب آن ماري سلامة.. تفاصيل جديدة عما فعله الناطور السوري

لا تزال قضيّة محاولة إغتصاب الممثلة آن ماري سلامة تتفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما خرجت عن صمتها ساردةً ما حصل معها في تقريرٍ تلفزيوني.

وكانت آن ماري سلامة قد تفاجأت بتسلّل ناطور المبنى من الجنسيّة السوريّة إلى منزلها صباح يوم الأحد وحاول الإعتداء عليها جنسيّاً لكنّها نجحت بمنعه.

الإعلان

لكن الأمر لم يتقصر على محاولة الإغتصاب بل كاد يتحوّل إلى جريمة قتل، فقد كشفت سلامة في حديثٍ مع موقع "الفن" أنها تعاني من آلام في الحنجرة لأن الناطور حاول خنقها بيديه.

وتؤكّد الممثلة اللبنانيّة انها لن تتنازل عن القضيّة وتطالب بمعاقبة الناطور على فعلته.