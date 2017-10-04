بالفيديو: فنان لبناني يُمنع من دخول الطائرة في مطار بيروت.. ما السبب؟

مُنع من دخول الطائرة الّتي تقلّ ركّابها من مطار بيروت إلى دبي

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LBCI News Lebanon

مُنع الفنان جو أشقر من دخول الطائرة الّتي تقلّ ركّابها من مطار بيروت إلى دبي في موقفٍ محرجٍ حاول أن يشاركه بفيديو مع متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، نشر الفنان جو أشقر فيديو تحت عنوان "طالع على الطيارة بلا ڤيزا. تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي".

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وظهر جو في مطار بيروت وهو يقول "هيدا اللي بيطلع على المطار بدو يسافر على دبي، وما معو فيزا، وبيوصل على باب الطيارة بيقولوا له بعتذر استاذ ممنوع تفوت ع الطيارة".

وتابع جو بطرافة "تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي، على اساس رايحين على دبي ما طلعنا من بيروت ورجعنا على بيروت، في أهضم من هيك؟".