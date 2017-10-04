بالفيديو- فنانة لبنانيّة تتوجّه إلى دراسة اللاهوت: "خلص ما بقى بدّي لا فنّ ولا شي"

لطالما كانت الفنانة الشهيرة مرنّمة في جوقة الكنيسة منذ عمر 12 سنة

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LBCI News Lebanon

حلّت الفنانة باسمة ضيفةً على برنامج "بتحلى الحياة" عبر شاشتي الـ LBCI والـ LDC، وتحدّثت عن إيمانها الديني إلى جانب المواضيع الفنيّة.

"كتير حلو نعرف قدّيه بيحبنا ربّنا"، تقول الفنانة باسمة. وتسرد باسمة أنها كانت تشعر بفراغ ونقص رغم وجود الشهرة والمال، إلى أن وجدت نفسها بين جماعة من المؤمنين إسمهم "العنصرة الجديدة"، فقررت "خلص ما بقى بدّي لا فنّ ولا شي، في فراغ الرب بدّو يسكرو".

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وكشفت باسمة أنها قريباً ستبدأ بدراسة اللاهوت للتعمّق أكثر بمعرفة الربّ. ولطالما كانت الفنانة الشهيرة مرنّمة في جوقة الكنيسة منذ عمر 12 سنة، فقدّمت ترتيلة بصوتها مباشرةً على الهواء.

شاهدوا لقاء باسمة الكامل ضمن برنامج "بتحلى الحياة" في هذا الفيديو.