بالصورة - قميص ميريام فارس يحدث بلبلة!

مع من كانت؟

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LBCI News Lebanon

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورةً لها وهي في الإستديو وعلى ما يبدو تقوم بتسجيل أغنية، انما الصورة التي نشرتها ملكة المسرح لآخر نشاطاتها الفنية، خلقت بلبلة كبيرة بين أوساط المتابعين.

والسبب؟

ظهرت ميريام وهي ترتدي قميصاً عادياً يتناسب مع أجواء التسجيل، لكنه لفت نظر الكثير من الناس الذين وصفوه بالجريء للغاية اذ بحسب تعليقاتهم يظهر الكثير من التفاصيل.

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فانهالت التعليقات التي كانت بغالبيتها تتمحور حول القميص، وبعض المستخدمين أبدوا إعجابه ومنهم من انتقدوا الفنانة بقسوة.

إشارة إلى أن مريم فارس ظهرت في الصورة من الاستديو مع المنتج الموسيقي وليد المسيح الذي سبق وجمعتهما عدّة أعمال، كما أعلنت النجمة اللبنانية في أكثر من تصريح إنها في الوقت الحالي تكثّف إهتماماتها في إختيار الأغاني والأعمال لتطرحها ضمن ألبوم جديد.