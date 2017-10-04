ممثلة تخرج عن صمتها: المخرج اغتصبني حين كنت مراهقة!

أكّدت الشرطة السويسرية يوم أمس الثلاثاء أنّها بدأت بالتحقيق في ادعاءات جديدة تتّهم المخرج رومان بولانسكي باغتصاب الأطفال.



وقالت الممثلة الألمانية ريناتي لونغر (61 عاماً) إنها تعرّضت للاعتداء من قبل مخرج الأفلام الفرنسي البولندي بولانسكي في منزله في "غشتاد" سويسرا حين كانت لا تزال طالبة مدرسة في الـ 15 من عمرها.

الممثلة الألمانية ريناتي لونغرومع تصريح ريناتي بأنّ بولانسكي اعتدى عليها في العام 1972، يصل مجموع الادعاءات ضدّ المخرج، البالغ من العمر 84 عاماً والمتزوّج ولديه ولدين، إلى أربعة.والتقى المحققون في مدينة "غالن" السويسرية بالممثلة الأسبوع الفائت والتي قدّمت شكوى رسمية بحق بولانسكي.وعلى السلطات السويسرية أن تُقرّر الآن ما إذا كانت الحادثة قد مرّ عليها الزمان أو ما إذا كانوا سيحكمون على المخرج.وكان بولانسكي قد اعترف في العام 1977 في الولايات المتحدة بممارسته الجنس مع شابة تُدعى سامانثا غيمر وتبلغ من العمر 13 عاماً لكنّه هرب من البلد قبل الحكم عليه.ويعيش بولانسكي اليوم بشكلٍ دائمٍ مع عائلته في باريس، كون فرنسا ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتّحدة.