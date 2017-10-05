نادين نسيب نجيم تعلّق على محاولة إغتصاب زميلتها.. وصورتها في المغطس تشعل الإنترنت

ساندت الممثلة نادين نسيب نجيم زميلتها آن ماري سلامة الّتي تعرّضت لمحاولة إغتصاب من قبل الناطور، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغرّدت نادين نسيب نجيم قائلةً "آن ماري سلامة الحمدالله ع سلامتك. الله كتير بيحبّك والعدرا حميتك".

فردّت سلامة قائلةً "حبيبة قلبي يا نادين. طبعاً الله فوق الكل والعدرا إم الكل. الله يحمي الجميع ويحفظك انت ومحبينك".

الإعلان

بالمقابل، كانت نادين نجيم قد أشعلت الإنترنت بصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع مصوّر المشاهير شربل بو منصور.

وظهرت نجيم في الصورة بكامل أناقتها من داخل المغطس.

@AMarieSalameh hamdellah 3a salemtek allah ktir bi7ebek w el 3adra 7emyetek 😥🙏🏻 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 2, 2017