نادين نسيب نجيم تعلّق على محاولة إغتصاب زميلتها.. وصورتها في المغطس تشعل الإنترنت

The diva collection by @bulgariofficial for a real DIVA 💥 @sharbelboumansour @ellemiddleeast @jonymatta @victorkeyrouz #nadinenassibnjeim #nnn #نادين_نسيب_نجيم #ellemiddleeast @plumconcept

A post shared by 💎⭐️👑 نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Oct 2, 2017 at 10:38am PDT