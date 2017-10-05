بالصورة: هذه الطفلة أصبحت ممثلة لبنانية شهيرة.. خمّنوا من هي؟

جميلة هي اللحظات الّتي يسترجع فيها النجوم والمشاهير لقطات من مرحلة الطفولة، حاملين في طيّات كل صورة الكثير من الذكريات والحنين إلى الماضي.

"صباح الطفولة الحلوة. صباح اللي يا ريت بترجع. مين انا؟"، إنّه السؤال الّذي ورد على الصورة المنشورة، فهل نجحتم بمعرفة من هي هذه الممثلة اللبنانية الشهيرة؟

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تعود الصورة إلى الممثلة ماغي بو غصن من مرحلة الطفولة، وهي الّتي تنشغل اليوم بتصوير فيلم حبّة كاراميل السينمائي.

ويبدو أن ماغي تعاني من المرض بسبب التلوث البيئي، فأطلقت صرخةً عبر حسابها على تويتر جاء فيها " باسمنا كلنا يلي صاخنين فيروس رشح سعلة صرلنا شهر، منشكر كل المسؤولين عن الزبالة اللي كانت بالطرقات والتلوث وأي عامل ساعد بتدهور صحتنا. عقبالكن".

صباح الطفولة الحلوة. صباح لي يا يت بترجع🤗مين انا؟😋😋 pic.twitter.com/5qEud1lRO6 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 5, 2017