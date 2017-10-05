ضجّت الصحف المصرية بخبر إيقاف النجمة هيفا وهبي عن العمل في مصر وتغريمها بالملايين، الأمر الّذي شكّل صدمة لمحبّيها.

فبعد الشكوى المقدّمة من المنتج محمد السبكي بحق النجمة هيفا وهبي، أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية ونقابة المهن التمثيلية برئاسة د. اشرف زكي ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة قراراً بايقاف هيفا وهبي عن المشاركة في اية اعمال فنية في مصر العربية.

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وقد ورد في المستندات أن على هيفا وهبي ردّ مبلغ40 الف دولار امريكي لشركة السبكي مقابل ما تقاضته من الشركة عن اداء دورها بفيلم " ثانية واحدة "، وسداد مبلغ مليون وسبعون الف جنيه مصري قيمة تكاليف يومين التصوير في فيلم " ثانية واحدة ".

وفي حين أعلن البيان أنه تقرر تطبيق قرار عدم منحها التصريح للمشاركة في اية اعمال فنية في مصر بداية من اليوم الرابع من أكتوبر 2017، يبقى السؤال: هل هيفا وهبي ممنوعة من التمثيل في مصر؟