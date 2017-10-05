بالفيديو – سيلين ديون تأثرت وبكت خلال حفلها الأخير!

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لم تستطع النجمة العالمية سيلين ديون حبس دموعها على مسرح Caesars Palace’s Colosseum في لاس فيغاس، مساء الثلاثاء. فقد اجهشت بالبكاء بعد إلقاء خطاب مؤثر عن الهجوم الدامي الذي جرى يوم الأحد في المدينة.وقد نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو لديون وهي تبكي على ضحايا الاعتداء في لاس فيغاس، كما بدأت حفلها بالقول: "آمل أن تكونوا بخير، قبل البدء بالحفلة أريد التحدث إليكم... هل يجوز أن أحيي حفلة بعد يومين على الاعتداء؟."وكشفت ديون في وقت لاحق انها ستتبرع بكل عائدات الحفل إلى أسر المتضررين من مجرزة لاس فيغاس.يُذكر أنّ الهجوم المروع الذي استهدف يوم الأحد حفلاً موسيقياً في ملهى "ماندالاي باي" أسفر عن وفاة 59 شخصاً وإصابة أكثر من خمسمئة آخرين.