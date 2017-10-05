أخبار فنية
05 تشرين الأول 2017 - 10:03
05/10/2017 10:03:31
إجراءات أمنية مشددة في زفاف نجمة "ستار اكاديمي" غدًا
إجراءات أمنية مشددة في زفاف نجمة "ستار اكاديمي"
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LBCI News Lebanon
تتحضّر المغنية المصرية لارا اسكندر لعقد قرانها على حبيبها يوم غد الجمعة الواقع في 6 تشرين الأول/اكتوبر بحسب تقرير عرضه برنامج ET بالعربي.
وذكر التقربر أن لارا ستحتفل بزواجها من حبيبها "فيليب"، وهو مصري أرمني، في بيروت مع الأهل والأصدقاء، وسط اجراءات أمنية مشددة في رغبة منها للمحافظة على خصوصية الحفل ومنع تسريب الصور على مواقع التواصل الاجتماعي .
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يذكر أن اسكندر شاركت في الموسم السادس من برنامج المواهب ستار أكاديمي.
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