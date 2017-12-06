ملكة جمال بدينات العرب جيسيكا صهيون... تفوز بلقب جمالي آخر

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اشتهرت الشابة اللبنانية جيسيكا صهيون بعد فوزها بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" للعام 2014 في المسابقة التي نظمها الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" والتي عرضت عبر شاشة الـ LBCI.فبعد سنين قليلة، تعود صهيون على الساحة من جديد انما هذه المرة بلقب جمالي مختلف عن اللقب السابق، فقد استطاعت الفوز بلقب "ملكة جمال الرشاقة".فظهرت صاحبة لقب "ملكة جمال بدينات العرب" بكامل لياقتها البدنية وبصحة جيدّة بعدما فقدت حوالي 41 كيلوغراماً.اشارة إلى أن هذه المسابقة تتنافس فيها المشتركات اللواتي قررن تغيير حياتهن والعيش بنمط صحي، فتعرض خلال الحفل تقارير خاصة لكل صبية يبين تطور شكلهن وكيف تبدلت حياتهن بعد خسارة الوزن.