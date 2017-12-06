صورة لنجوى كرم برفقة طليقها تثير الجدل

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أثارت صورة شاركتها شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أخيراً مع متابعيها عبر حسابها الرّسمي على إنستغرام، بلبلة كبيرة إذ ظهرت فيها برفقة طليقها متعهد الحفلات يوسف حرب.فاعتبرت هذه الصورة التي جمعت كرم بطليقها خطوة جريئة فاجأت بها الجمهور، خصوصاً ان حرب ظهر في الصّورة واضعاً يده على كتفها فيما علّقت نجوى كرم عليها قائلة: "Stars on board بفضل يوسف حرب صارت جزء من جدولنا الفني وفكرة ناجحة، كانت جديدة من نوعها وبدها قلب كبير"، مرفقة التعليق ب"إيموجي" على شكل قلب.الأمر الذي أثار تساؤل العديد عن نوع العلاقة التي تجمعهما، بعد مضىي نحو 15 عاماً على طلاقها، على الرغم من أنهما قد تخطا خلافات الماضي وغالباً ما يتعاملان سوياً على صعيد الحفلات.