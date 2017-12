نجوم لبنان يردّون على ترامب: "القدس عربيّة".. إليكم أبرز المواقف

أعرب عدد من النجوم عن غضبهم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك عبر حساباتهم الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فكتب الفنان عاصي الحلاني "القدس عربية، تحرسها نفوس المحبين المتضرعين في كنيسة المهد والمسجد الأقصى وستبقى قلب الوطن العربي ولن يغيرها احد. القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

أمّا الفنان راغب علامة فغرّد "ستبقى القدس عاصمة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".

وبدورها، كتبت الفنانة كارول سماحة "لا يمكنك أن تغيّر التاريخ، ولا يمكنك أن تعطي ما لا تملك، إنها تنتمي لفلسطين وستبقى دائما عاصمتها".

كما غرّدت الفنانة إليسا قائلةً " "لأجلك يا مدينة الصلاة اصلي لاجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي".

Dear @realDonaldTrump : History cannot be changed !

you can’t give what you don’t have, it belongs to #palestine and will always b it’s capital #القدس_عاصمة_فلسطين #JerusalemIsTheCapitalofPalestine pic.twitter.com/wXrHuF1ez0