نجوم لبنان يردّون على ترامب: "القدس عربيّة".. إليكم أبرز المواقف

أعرب عدد من النجوم عن غضبهم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك عبر حساباتهم الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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فكتب الفنان عاصي الحلاني "القدس عربية، تحرسها نفوس المحبين المتضرعين في كنيسة المهد والمسجد الأقصى وستبقى قلب الوطن العربي ولن يغيرها احد. القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

أمّا الفنان راغب علامة فغرّد "ستبقى القدس عاصمة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".

وبدورها، كتبت الفنانة كارول سماحة "لا يمكنك أن تغيّر التاريخ، ولا يمكنك أن تعطي ما لا تملك، إنها تنتمي لفلسطين وستبقى دائما عاصمتها".

كما غرّدت الفنانة إليسا قائلةً " "لأجلك يا مدينة الصلاة اصلي لاجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي".

ستبقى #القدس عاصمة #فلسطين. شاء من شاء وأبى من أبى. — Ragheb Alama (@raghebalama) December 6, 2017

#القدس_عربية، تحرسها نفوس المحبين المتضرعين في كنيسة المهد والمسجد الأقصى وستبقى قلب الوطن العربي ولن يغيرها احد#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/vYTihWXEcC — Assi El Hallani (@assihallani) December 7, 2017

لأجلك يا مدينة الصلاة اصلي لاجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي#القدس_لنا — Elissa (@elissakh) December 6, 2017