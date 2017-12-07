شبيهة أنجلينا جولي المرعبة خدعتكم.. شاهدوا شكلها الحقيقي!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الايام الماضية بصور الشابة الإيرانية سحر تبر الّتي إدّعت أنها أجرت حوالي 50 عملية تجميل لتتحوّل الى نسخة مرعبة من النجمة العالمية أنجلينا جولي، بالإضافة إلى إعتماد حمية غذائية قاسية حتى وصل وزنها إلى 40 كيلوغراماً رغم أنها تبلغ من العمر 19 عاماً.

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وبعدما لاقت صور الشابة الإيرانية وفيديوهاتها متابعةً واسعة عبر تطبيق الصور إنستغرام حتى وصل عدد متابعيها إلى نصف مليون متابع، كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن سحر قد خدعت العالم أجمع.

وفي التفاصيل، إعتمدت الفتاة الإيرانية سحر تبر تطبيقات الهواتف الذكية والمكياج لتتحوّل إلى شبيهة النجمة الأميركية انجلينا جولي، وتم نشر صورها الحقيقية الّتي تظهرها بشكلٍ مختلف.