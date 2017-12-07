إقتلع أظافره وشنق نفسه.. هل الكحول والمخدرات وراء إنتحار نجم شهير؟

في شهر تموز الفائت، إنتحر المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية الشهيرة "لينكين بارك" تشستر بنينغتون شنقاً عن عمر 41 عاماً بعدما اقتلع أظافره فشكّل صدمة كبيرة لمحبّيه.

وبعد مرور أشهر على العثور على جثّة النجم الشهير في منزله الخاص في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، نشرت صحيفة "الصن" البريطانية نتيجة التشريح والفحوص المخبرية الّتي تدحض شكوك البعض بأن الإدمان على المخدرات والكحول كان وراء إنتحار النجم الّذي تزوّج مرتين ولديه ستة أولاد.

وبحسب النتائج المخبرية، وُجدت كمية قليلة من الجعة في جسمه بالإضافة إلى دوائه المعتاد.