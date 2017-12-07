قصور نجمات مهددة بالاشتعال... بسبب حريق كاليفورنيا!

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اندلع حريق في مقاطعة فينتورا بكاليفورنيا دمر مئات المنازل في الأرجاء وقد أطلق على هذا الحريق المندلع منذ مساء الإثنين اسم توماس فاير.وفي التفاصيل، فقد أجبر آلاف السكان على النزوح من منازلهم بسبب هذا الحريق الضخم الذي امتد من سفوح تلال فينتورا بطريقة مخيفة بسبب الرياح السريعة.نشير إلى أنّ فرق الإطفاء لم تسيطر كاملاً حتى الساعة على الحريق ولكن لا أنباء عن سقوط قتلى نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.والجدير ذكره، أن هذا الحريق المخيف بات قريباً من منطقة "بيل إير" حيث يعيش أغنى المشاهير الذين باتت منازلهم مهددة بالاحتراق أبرزهم الممثلة جينيفر أنستون التي تمتلك منزلاً قيمته 21 مليون دولار، وجينيفر لوبيز التي اشترت منزلها في المنطقة العام الماضي بـ 28 مليون دولار بالإضافة إلى منزل الممثلة غوينيث بالترو.