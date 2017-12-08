رامي عياش يُعلّق غاضباً: "الله يشفيك"

نشر الفنّان رامي عياش تغريدةً عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر أعرب فيها عن غضبه، الأمر الّذي طرح علامات إستفهام حول من قصد.

وفي التفاصيل، كتب رامي عياش "لتعطي رأيك بدكتور بدك تكون بروفيسور.. لتعطي رأيك بأغنية وموسيقى ومطرب، بدك تكون دارس موسيقى وعندك معرفة وشغب وحب. لتعطي رأيك بالشكل أو الموضة أو الابهار... بدو يكون عندك القامة، وباع طويل بهالمضمار".

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وتابع "لتعطي رأيك بـ دين إلهي تاني، بدك تكون متعمق فيه أكثر من التاني... ومتفاني. انما تعطي رأيك اللي ورثته عن ذوق أهلك لانوا صار عندك تويتر وانستا... روح شوف حياة تانية وانسى. لأن نظرتنا الضمنية فيك... الله يشفيك"!

وقد أرفق عيّاش التغريدة بعبارة "وعاقل يفهم".