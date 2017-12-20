أخبار فنية
20 كانون الأول 2017 - 07:43
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بنات ثنائي شهير يثرن الجدل بصورةٍ داخل حوض الاستحمام

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بنات ثنائي شهير يثرن الجدل بصورةٍ داخل حوض الاستحمام
نشرت ابنة الممثل الأميركي بروس ويليس من طليقته الممثلة ديمي مور، تالولا ويليس، صورة غريبة تجمعها بشقيقتيها داخل حوض الاستحمام.

وفي الصورة، ظهرت بنات بروس وديمي وهنّ، رومير، سكوت وتالولا عاريات تماماً لكن حرصن جيداً على إخفاء مفاتنهنّ.

ونشرت تالولا البالغة من العمر 23 عاماً الصورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام واكتفت بوضع ايموجي ملاك عليها كتعليق.
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وليس مفاجئاً أن يلتقط الثلاثي مثل هذه الصورة، فبنات بروس وديمي يشتهرن بآرائهن المثيرة للجدل، بخاصةٍ الابنة الصغرى تالولا التي تعتبر أنّ صدر المرأة لا يجب أن يُخبأ.
 
 
 

👼🏼👼🏼👼🏼

A post shared by tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) on


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