بعيداً من "هلا بالخميس"... معن برغوث يفجر موهبة جديدة

منشد ديني؟

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LBCI News Lebanon

قدّم الفنان معن برغوث، للمرّة الأولى عبر شاشة الـ LBCI، أغنيته الشهيرة "هلا بالخميس"، خلال برنامج لهون وبس مع الإعلامي هشام حداد.



وكشف حداد خلال المقابلة التي أجراها مع الشاب السوري المقيم في السعودية، أن معن لا علاقة له بالمنحى الذي أخذه البعض عن هذه الأغنية والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل هو رجل متحفظ ولديه بعض الأناشيد الدينية.

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