ماذا كشف جوليان فرحات عن مشاهد التقبيل التي جمعته بباميلا الكيك؟

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استضاف الإعلامي هشام حداد في برنامج لهون وبس، بطل "الحب الحقيقي" الممثل جوليان فرحات الذي يؤدي دور "ركان" في المسلسل الذي يُعرض من الأحد إلى الأربعاء على LBCI وLDC.وكشف فرحات خلال المقابلة عن كواليس تصوير المسلسل، فكشف أنه كان يصطحب كلابه إلى موقع التصوير، معرباً أيضاً عن فرحه حين يُطلق عليه اسم "ركان".ورداً على سؤال هشام حول المشاهد الحميمة بينه وبين الممثلة باميلا الكيك، مازحه جوليان وقال له: "كنت اتعمد أن أخطئ في المشهد كي نعيده"، وأضاف أن أحد المشاهد بينهما أعاداه 32 مرّة.وعرض حداد مشهد اعتداء ركان على نورا في إحدى حلقات المسلسل، فلم يتردّد فرحات وقال له: "انكسر فينا التخت بهيدا المشهد".