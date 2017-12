تيم حسن ينشر صورة إبنه "ورد".. نسخة مصغّرة عنه؟!

من أهم أسباب نهوض الأمم الاهتمام بالاطفال والجيل الناشىء شكرآ سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد ولي عهد #دبي على اهتمامكم ورعايتكم الدائمة والمتصلة . اللقطة لابني ورد اثناء تكريمه في ملتقى حمدان للاطفال حفظ الله اولادنا واولادكم من كل سوء و جعل ايامهم جميعآ أيام سعادة وامان مع عمرٍ مديد #فزاع #دبي #الامارات #ملتقى_حمدان #بناة_المدينة #ملتقى_حمدان_2017 #ولي_عهد_دبي #تيم_حسن

