تيم حسن ينشر صورة إبنه "ورد".. نسخة مصغّرة عنه؟!

نشر الممثل السوري تيم حسن صورة لنجله "ورد" خلال تكريم الأخير في "ملتقى حمدان للأطفال" في دبي، وذلك عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وعلّق صاحب شخصيّة "جبل" على صورة إبنه بالقول "من أهم أسباب نهوض الأمم الاهتمام بالأطفال والجيل الناشئ شكرًا سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي على اهتمامكم ورعايتكم الدائمة والمتصلة".

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وأردف قائلاً "اللقطة لإبني ورد أثناء تكريمه في ملتقى حمدان للأطفال حفظ الله أولادنا وأولادكم من كل سوء، وجعل أيامهم جميعًا أيام سعادة وأمان مع عمر مديد".

وحصدت الصورة المنشورة الاف الإعجابات والتعليقات، ولفت ناشطون عبر إنستغرام إلى الشبه الكبير بين ورد ووالده تيم.