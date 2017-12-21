بالصور: 3 بيوت لصابر الرباعي في 3 بلدان.. من أرقى وافخم المنازل!

يمتلك الفنان التونسي صابر الرباعي ثلاثة منازل في ثلاثة بلدان وهي: تونس، لبنان، والإمارات.

وفي حين جهّز صابر الرباعي منزليه في لبنان ودبي بشكل بسيط لأنه يزورهما فقط في أوقات العمل، يُعتبر منزله في تونس من أرقى وأفخم المنازل.

الإعلان

وفي التفاصيل، يتكوّن المنزل من ثلاث طوابق: الطابق السفلي ويتضمّن استوديو تسجيل الصوت الخاص به. وخصّص الطابق الثاني للصالون وغرفة الطعام وغرفة الجلوس والمطبخ، ويطغى اللون الاحمر على أثاث المنزل. أما الطابق الثالث فيتضمّن غرف النوم.

ويحيط بالمنزل حديقة كبيرة بالإضافة إلى حديقة صغيرة لألعاب الأطفال ومسبح خاص.

وكانت مجلة "سيدتي" قد زارت منزل صابر الرباعي سابقاً والتقطت هذه الصور الحصرية في تونس.