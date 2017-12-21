الصورة الاولى لنيكول سابا في كواليس الهيبة 2

"وهيك بتكون بلشت رحلتنا"... بهذه العبارة، علّقت النجمة نيكول سابا على صورة جمعتها بمخرج مسلسل "الهيبة" السوري سامر برقاوي، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وكانت سابا انضمت إلى البطولة النسائية في "الهيبة" بجزئه الثاني إلى جانب عدد من نجوم العمل الجدد، منهم النجم اللبناني رفيق علي أحمد.

وقد صرحت الفنانة اللبنانية مؤخراً، أنها سعيدة بتجربتها الجديدة مع النجم تيم حسن، وبالشخصية التي ستؤدّيها في المسلسل، والتي وصفتها بالقريبة جداً من شخصيتها الحقيقية.

يذكر أن الجزء الثاني من المسلسل سيُعرض خلال رمضان.