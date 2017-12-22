الكحول في حفل فارس كرم تثير أزمة.. وهيئة السياحة تتدخّل

أثار الإعلان الترويجي الخاص بحفل رأس السنة الّذي يحييه الفنان فارس كرم في أحد فنادق الدوحة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، ورد في الإعلان الترويجي عبارة "800 ريال قطري يشمل مشروبات كحولية"، الأمر الّذي اثار حفيظة الكثيرين بعدما نشرت صحيفة "الشرق" الإعلان وانتشره على الإنترنت.

الإعلان

وقد إعتذر رئيس تحرير صحيفة "الشرق" صادق العماري عن نشر الإعلان في تغريدة جاء فيها " تعتذر صحيفة الشرق عن نشر إعلان أحد فنادق الدوحة وتؤكد أنه خطأ غير مقصود وقد تمت معاقبة المسؤول عن نشره، كما قامت هيئة السياحة بمعاقبة الفندق".