هيفاء وهبي تزفّ الخبر السار: يسرا تعافت تماماً من كورونا

بعدما كانت قد اصيبت الممثلة المصريّة يسرا بكورونا قبل ايام، زفّت النجمة هيفاء وهبي الخبر السار واعربت عن سعادتها بتعافي يسرا من الفيروس

فكتبت هيفاء وهبي عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام "الحمدالله على سلامتك يا قلبي. العزيزة يسرا تعافت تماماً من كورونا. جاءت نتيجتها سلبية اليوم".

بالمقابل، دوّنت الممثلة يسرا في منشور "الحمد لله دائماً وأبداً. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم. وربنا يحفظ الجميع".