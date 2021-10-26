محمد عطية ضيف "في Male"... مفاجآت من نجوم ستار اكاديمي وذكريات عمرها 18 عاماً

يحلّ النجم المصري محمد عطية ضيفاً على برنامج "في Male" مع الإعلاميّة كارلا حداد، وذلك يوم الجمعة 9.30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI.

ويسترجع محمد عطية مع كارلا حداد ذكريات برنامج تلفزيون الواقع ستار اكاديمي بموسمه الأوّل بعد مرور 18 عاماً، ويتخلّل الحلقة مفاجآت من نجوم البرنامج.

وبدأ مشاهدو قناة الـ LBCI بمشاهدة الإعلان الترويجي، وتظهر فيه أستاذة الفوكاليز ماري محفوظ والفنانة ميريام عطالله، بالإضافة إلى اتصال مع الفنان بشار الشطي، وغيرها من المفاجآت.

بدوره، نشر محمد عطية الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة المُنتظرة، وعلّق قائلاً: "من اكتر الحلقات اللي انبسطت وأنا بصوّرها وكان فيها إعادة ذكريات جميلة ومفاجآت حلوة جداً".