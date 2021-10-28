فنّ 28 تشرين الأول 2021 - 04:40 28/10/2021 04:40:15 قضية مقتل هالينا هاتشينز خلال تصوير "راست" تابع... قائد الشرطة لا يستبعد توجيه اتهامات جنائية

قال مسؤولون وتقرير جديد إن المسدس الذي استخدم في موقع تصوير فيلم "راست" لم يخضع لفحص متأن قبل أن يعطى لأليك بالدوين

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LBCI News Lebanon





وظهرت تفاصيل جديدة عن الواقعة الأربعاء في مؤتمر صافي عقده ادان مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا فيه وماري كارماك-ألتويس ممثلة الادعاء في إفادة من قسم شرطة المقاطعة.

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وقال مندوزا للصحافيين إن موقع التصوير شهد تراخياً في تنفيذ إجراءات السلامة قبل إطلاق النار الذي وقع الخميس الماضي وأودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تدريبات على المشاهد.



وقال قائد الشرطة وممثلة الادعاء إنه على الرغم من عدم توجيه اتهامات جنائية إلا أن ذلك لم يستبعد بعد.



وقالت هانا غوتيريز، وهي أحد أفراد الفريق المسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير، للمحققين إنها تفقدت المسدسات هناك ولم تجد بها أعيرة حية قبل التصوير وفقاً للإفادة.



أما ديف هالز، مساعد المخرج في الفيلم، فقد أبلغ المحققين وفقاً للإفادة بأنه "كان عليه أن يتحقق من كل" الأعيرة في المسدس قبل أن يسلمه لبالدوين لكنه لم يفعل ذلك.



قال مسؤولون وتقرير جديد رفع للمحكمة إن المسدس الذي استخدم في موقع تصوير فيلم "راست" لم يخضع لفحص متأن قبل أن يعطى للممثل أليك بالدوين الذي أطلق منه أعيرة نارية في حادث إطلاق نار عرضي الأسبوع الماضي في نيو مكسيكو.وظهرت تفاصيل جديدة عن الواقعة الأربعاء في مؤتمر صافي عقده ادان مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا فيه وماري كارماك-ألتويس ممثلة الادعاء في إفادة من قسم شرطة المقاطعة.وقال مندوزا للصحافيين إن موقع التصوير شهد تراخياً في تنفيذ إجراءات السلامة قبل إطلاق النار الذي وقع الخميس الماضي وأودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تدريبات على المشاهد.وقال قائد الشرطة وممثلة الادعاء إنه على الرغم من عدم توجيه اتهامات جنائية إلا أن ذلك لم يستبعد بعد.وقالت هانا غوتيريز، وهي أحد أفراد الفريق المسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير، للمحققين إنها تفقدت المسدسات هناك ولم تجد بها أعيرة حية قبل التصوير وفقاً للإفادة.أما ديف هالز، مساعد المخرج في الفيلم، فقد أبلغ المحققين وفقاً للإفادة بأنه "كان عليه أن يتحقق من كل" الأعيرة في المسدس قبل أن يسلمه لبالدوين لكنه لم يفعل ذلك.

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