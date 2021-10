غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالتغريدات المُهنّئة بمناسبة عيد ميلاد النجمة إليسا، وكان لافتاً تغريدة المعايدة الّتي كتبتها النجمة هيفاء وهبي لزميلتها.

فدوّنت هيفاء وهبي "عيد ميلاد سعيد لصديقتي المذهلة إليسا. تذكّري دائمًا كم يحبّك الناس من حولك. إستمتعي بهذا اليوم المميّز".

بدورها، ردّت اليسا على معايدة هيفاء لها، فغرّدت بالقول "القلب الطيّب والصديقة المخلصة. ملكة جمال الكون الحقيقيّة من الداخل والخارج".

Happy Birthday to my AWESOME friend @elissakh Always remember how much you are loved by the people around you. Enjoy this special day HaBB 💋💟 🎂 🥳 pic.twitter.com/5304K8iKHk