فنّ
14 كانون الأول 2021 - 05:44
Back

أيمن زيدان يردّ على شائعة "وضعه الصحي الخطير": مواقع سافلة تنشر أخباراً وضيعة

أيمن زيدان يردّ على شائعة "وضعه الصحي الخطير" Lebanon, news ,lbci ,أخبار شائعة,أيمن زيدان ,أيمن زيدان يردّ على شائعة "وضعه الصحي الخطير"
episodes
أيمن زيدان يردّ على شائعة &quot;وضعه الصحي الخطير&quot;: مواقع سافلة تنشر أخباراً وضيعة
Lebanon News

نفى الممثل السوري أيمن زيدان شائعة إعتذاره عن الأعمال الدراميّة بسبب وضعه الصحي الخطير، وأعلن عن نيّته ملاحقة المواقع الّتي تنشر أخباراً كاذبة عنه قانونيّاً.

 

في التفاصيل، نشر أيمن زيدان نسخة عن خبر مغلوط جاء فيه "الفنان القدير أيمن زيدان يعتذر عن عدد من الاعمال الرمضانية بسبب وضعه الصحّي الخطير، نتمنى له الشفاء العاجل".

 

وعلّق زيدان على الخبر بالقول "هذا نموذج من المواقع السافلة الّتي تنشر أخباراً كاذبة ووضيعة. تباً لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الاشرار. هنا لأول مرة سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء".

 
الإعلان
 

الإعلان
إقرأ أيضاً