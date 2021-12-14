بعد رسوبها 3 مرات... كيم كارداشيان تنجح في اختبار مهم لطلاب القانون

نجحت كيم كارداشيان في اجتياز اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا.

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LBCI News Lebanon

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الاثنين خبر نجاحها في اجتياز اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له.

ونشرت كارداشيان الخبر على حسابها عبر تويتر، الّذي يتابعه أكثر من 70 مليون متابع، وقالت: "يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار. لمن لا يعلم تفاصيل رحلتي في دراسة القانون... فإن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق".

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وفي الوقت الحالي، ستتمكن كارداشيان من دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات واستكمال الدراسة والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

ولم يتم الكشف بعد عن معدل نجاح الاختبار، إذ أكّدت نقابة المحامين في كاليفورنيا أن "النتائج سرية ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان على وجه التحديد". وبالتالي، فقد أفادت المعلومات بأنه لم يتمكن سوى 21 في المئة ممن خضعوا للامتحان من اجتيازه.

ويُذكر أن والد كيم، روبرت كارداشيان، كان محامياً الأمر الّذي حفزها على درس المحاماة من أجل العمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.