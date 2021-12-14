عن عمر يناهز الـ91 عاماً... وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن عمر يناهز 91 عاما.

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LBCI News Lebanon

أعلنت نقابة المهن السينمائية الاثنين وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن عمر يناهز الـ91 عاما، مشيرةً في بيان إلى أن جنازة الفنان الراحل ستشيع الثلاثاء بعد صلاة الظهر.

وتوفي محمد نبيه بعد مشوار فني امتد لأكثر من ستة عقود قدم خلالها أفلاما سينمائية، وأهمها الفيلم الأيقوني "المومياء"، إلى جانب مسلسلات تلفزيونية بارزة.

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وبحسب المعلومات، فقد ولد الفنان محمد نبيه في 1930 وعمل في البدء في هندسة الصوت ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم "حكم قراقوش" عام 1953.

وشارك محمد نبيه في أفلام سينمائية عدة منها "أين عمري" و"ساحر النساء"، ولكن بقي دور تاجر الآثار مراد في فيلم "المومياء" أبرز علامة في مشواره التمثيلي.

وبعد سنوات عدة، قرّر محمد نبيه دخول مجال التأليف والإخراج، إذ أخرج في عام 1988 فيلم "أنا وأنت وساعات السفر"، وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع النجمة نيللي في فيلم "آدم بدون غطاء" من بطولة محمد صبحي. كما أخرج بعض المسلسلات التلفزيونية أبرزها "عائلة شلش"، "الرجل الغامض" و"بنت الأسيوطي" إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.

ويُذكر أن الفنان الراحل محمد نبيه قد تلقى تكريماً من مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والعديد من المهرجانات الأخرى.