نادين نسيب نجيم عن لوك شيرين حليقة الرأس: ليس لنا علاقة بقصّة شعرها

سُئلت الممثلة نادين نسيب نجيم عن رأيها بأزمة انفصال الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب وظهورها حليقة الرأس على المسرح، وذلك ضمن برنامج MBCTrending .

"للأسف، أعطت مواقع التواصل الإجتماعي الحق في مسألة علاقة الناس ببعضها، وبأن يتحدثوا في موضوع شيرين عبد الوهاب"، بهذه العبارة بدأت نادين نسيب نجيم إجابتها.

وتابعت نجيم "شيرين اليوم قويّة، وهي حرّة بأن تفعل ما يجعلها مرتاحة. أنا أريد شيرين بصوتها ونجاحها، وليس لنا علاقة بقصّة شعرها. المهم أنها قمر، وربنا يرعى لها ابنتيها".

وتمنّت نادين نجيم في ختام رسالتها كل شيء جميل للفنانة شيرين، وأضافت "أتمنى التركيز على مهنتها وصوتها وتعود لطرح ألبومات جديدة".